ULTIM’ORA / Sora, lite degenera: botte in strada

Ancora tensione in città, dove anche questa sera la situazione è degenerata nel giro di pochi minuti. Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe partito da una discussione accesa tra alcuni presenti, rapidamente sfociata in uno scontro fisico.

Dalle parole si è passati ai fatti: alcuni uomini sarebbero arrivati alle mani, colpendosi con calci e pugni, mentre attorno si è creato il caos tra urla, spintoni e momenti di forte concitazione. Una scena che ha generato paura tra i presenti e tra chi, in quel momento, si trovava a transitare nella zona.

A lanciare l’allarme sono stati i commercianti, sempre più preoccupati per il ripetersi di episodi simili. È stato immediatamente contattato il 112, temendo un ulteriore aggravarsi della situazione. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i carabinieri e un’ambulanza del 118.

Ora saranno le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona a fornire elementi utili alle indagini avviate dai militari, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e a identificare i responsabili.

Intanto cresce l’esasperazione tra residenti ed esercenti. La sensazione diffusa è quella di un problema ormai radicato, che alimenta timori sempre più concreti per la sicurezza nel centro cittadino. In molti chiedono interventi immediati, controlli costanti e misure strutturali per evitare che episodi del genere possano ripetersi e sfuggire definitivamente di mano.