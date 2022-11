ULTIM’ORA / Sora, ladri in azione in zona San Giuliano

Ennesimo furto in un’abitazione questa sera intorno alle 19 circa in zona San Giuliano. Sembra che i malviventi sono riusciti ad entrare in un’abitazione mettendo a segno il furto. I residenti chiedono più sicurezza con l’installazione di telecamere di videosorveglianza come deterrente ai malviventi.

Foto archivio

