ULTIM’ORA / Sora, ladri in azione in viale San Domenico: svaligiata un’abitazione

I ladri purtroppo colpiscono ancora, questa volta hanno messo a segno un colpo che ha fruttato un bottino ingente anche se ancora da quantificare, questo sempre dalle prime informazioni. I malviventi poco fa, hanno svaligiato un’abitazione in viale San Domenico, in prossimità del supermercato Conad nella città vosca .Il problema sicurezza a questo punto si fa veramente serio e bisogna affrontarlo sia con le istituzioni politiche e con le forze dell’ordine perchè non si può vivere sempre con il terrore di trovarsi i ladri in casa.

