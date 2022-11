ULTIM’ORA / Sora – Ladri in azione in via Pantano

Ancora ladri in azione, questa sera hanno fatto visita ad una abitazione in via Pantano nella citta’ volsca per fortuna non sono riusciti ad entrare. In questi giorni i ladri stanno prendendo di mira abitazioni situate nelle zone periferiche di Sora e Isola del Liri. Purtroppo il nostro territorio sempre in questo periodo e’ preso di mira da questi malviventi che seminano panico e paura spessissimo nelle zone periferiche. Si parla spesso di installare telecamere di sorveglianza proprio nelle zone ad alto rischio proprio come deterrente per i ladri, ma si parla solo di fatti nulla. Spessissimo le zone periferiche l’illuminazione pubblica e’ carente e questo agevola il “lavoro” di questi malviventi.

foto archivio

