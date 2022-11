ULTIM’ORA / Sora, ladri in azione in un’abitazione: rubati oro e denaro

Ladri in azione poco fa in via Costantinopoli a Sora. La proprietaria dell’abitazione quando è rientrata nel suo appartamento sito al terzo piano, ha trovato l’amara sorpresa. Dei malviventi si sarebbero arrampicati alle grondaie dell’edificio e una volta entrati nell’abitazione hanno fatto razzia di tutto quello che hanno trovato, dal denaro all’oro. I ladri hanno tentato di entrare anche in un altro appartamento,al secondo piano ma fortunatamente è scattato l’allarme e sono fuggiti. Sul posto si sono recati i carabinieri della Compagnia di Sora.

