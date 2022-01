ULTIM’ORA / Sora, ladri in azione in una villetta di un imprenditore

Ladri in azione questa sera in un’abitazione situata lungo la tangenziale nella città’ volsca. Dopo un breve periodo di tranquillità, i malviventi si sono fatti di nuovo vivi in una villetta di un noto imprenditore, ancora da quantificare il bottino asportato dai delinquenti. Sono state avvertite le forze dell’ordine dell’accaduto che stanno indagando.

Foto archivio

Correlati