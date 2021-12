ULTIM’ORA / Sora, ladri in azione: due furti in via Marsicana e uno alla Selva (FOTO)

Proprio oggi la Rai era stata a Sora per affrontare a livello nazionale il problema dei furti nella città volsca. Questa sera i ladri hanno fatto visita in tre abitazioni, due in via Marsicana e una in località Selva. Oramai non passa giorno che questi malviventi fanno sgradevoli visite ad abitazioni e oltre a rubare oggetti di valore e denaro, mettono a soqquadro rovistando tutto per terra e distruggendo ogni bene.Il problema dei furti è diventato un problema non più rimandabile, le forze dell’ordine fanno il possibile per cercare di arginare questa piaga, è il caso di dire sociale,che sta affliggendo da diverso tempo la città volsca. Non è più un problema dei cittadini che abitano nelle periferie, ma anche di quelli che abitano nel centro, la dimostrazione sono i furti di questa sera.

