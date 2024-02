ULTIM’ORA / Sora-Isola Liri, grave incidente in moto: centauro elitrasportato

È successo poco fa in località Portella nella zona selva alta tra Sora ed Isola del Liri, un grave incidente che ha in coinvolto un giovane con la moto. Dalle prime informazioni sembra che si trovava insieme ad altri motociclisti nei boschi quando facendo un fuoripista ha perso il controllo cadendo violentemente a terra. Sul posto è arrivata tempestivamente un’ambulanza che ha chiesto l’ausilio di una eliambulanza che è atterrata nelle vicinanze e il centauro è stato elitrasportato in un nosocomio romano.

