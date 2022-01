ULTIM’ORA / Sora / Isola del Liri, un furto e un tentato furto in abitazione: ladri in fuga

Non si placa l’ondata di furti nel sorano. Questa sera c’è stato un furto in un’abitazione a Sora zona via Napoli e un tentato furto a Isola del Liri, zona San Carlo, dove dei malviventi sono saliti sul balcone e hanno rotto il vetro della doppia finestra cercando di entrare nell’abitazione, i proprietari che erano all’interno hanno sentito dei rumori e hanno gridato e i malviventi si sono dati alla fuga, dileguandosi verso Campo dei Grilli. Dal racconto del proprietario dell’abitazione che ha raccontato la sua disavventura in un post sui social, ha dichiarato: “erano in due abbastanza giovani,o almeno sembravano, nel buio attenuato dai lampioni,uno con la testa rasata, i capelli cortissimi, l’altro con un giubbetto ed un cappellino. Sono intervenuti i carabinieri. Attenti tutti ”

Foto archivio

