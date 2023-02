ULTIM’ORA / Sora – Investito da un’auto, l’uomo non ce l’ha fatta: è morto

Non ce l’ha fatta l’uomo che ieri sera intorno alle ore 20 circa,in via Barca San Domenico a Sora è stato investito da un’auto, Luigi Laurenti di 58 anni era stato elitrasportato in gravi condizioni all’ospedale San Camillo di Roma dove purtroppo nella notte è deceduto. Il 58enne era uscito per portare il cane a spasso quando, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, l’uomo è stato investito da un’auto,una BMW facendo un volo di diversi metri per poi cadere violentemente a terra.

Foto archivio

