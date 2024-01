ULTIM’ORA / Sora, infortunio sul lavoro nella Cartiera Burgo: grave un giovane operaio

Un grave infortunio sul lavoro è avvenuto poco fa all”intreno della Cartiera Burgo di Sora. Dalle prime informazioni sembra che un giovane operaio sarebbe caduto rovinosamente a terra da una copertura. Sul posto si sono recati i sanitari del 118 che hanno trasportato l’operaio al SS. Trinità. Non si esclude l’ipotesi che possa essere elitrasportato in un nosocomio romano.

