Incidente stradale poco fa in via Napoli a Sora. all’altezza del semaforo. Per cause al vaglio della Polizia di Stato, una Fiat Uno è stata tamponata da una BMW e l’utilitaria è finita su un muretto di cinta a pochi metri dall’edicola investendo una ragazza che era sul marciapiede. Dalle prime informazioni la ragazza è stata trasportata presso il nosocomio sorano per le cure del caso, ma non sembra aver riportato ferite gravi.

