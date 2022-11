E’ successo poco fa nei pressi dello stadio Tomei nella citta’ volsca. Un incidente stradale che sembra abbia coinvolto piu’ autovetture, una donna e’ stata soccorsa e trasferita in ospedale dai sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti sembra in modo non grave. La dinamica del sinistro e’ al vaglio delle forze dell’ordine, sul posto dell’accaduto oltre ai sanitari, Polizia Locale e gli agenti del Commissariato di Sora.

Notizia in aggiornamento