Un incidente stradale si e’ verificato poco fa a Sora in via Lungoliri Mazzini all’altezza della Guardia di Finanza. Due auto una FIAT Tipo ed una Tiguan si sono scontrate violentemente tanto che sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze per soccorrere i feriti. Al momento che scriviamo non si hanno notizie delle condizioni dei feriti. Sul posto per i rilievi di rito i militi dell’Arma di Sora.

