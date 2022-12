Moglie e marito stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali in viale San Domenico, nei pressi della Basilica di San Domenico a Sora, quando sembra che quest’ultimo vedendo un’auto che sopraggiungeva, per paura che la moglie veniva investita l’ha presa e tirata verso di se e la donna è scivolata cadendo a terra e ferendosi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia di Stato per la dinamica dell’incidente.

