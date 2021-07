Nella notte un vasto incendio si è propagato in un negozio di prodotti agricoli in via Trecce. Diverse unità di vigili del fuoco sono intervenute per domare le fiamme e ancora sono al lavoro. Dalle prime informazioni sembra che è andato distrutto un intero capannone e un furgone. Sono in corso gli accertamenti per verificare la natura dell’incendio.Sul posto anche le forze dell’ordine.

