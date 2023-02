ULTIM’ORA / Sora – Grave incidente in via Barca San Domenico: uomo investito da un’auto

E’ successo poco fa in via Barca San Domenico un grave incidente stradale dove un uomo è stato investito da un’auto e sembra essere rimasto gravemente ferito tanto che è dovuta intervenire una eliambulanza per trasferire l’uomo in un nosocomio romano.Sul posto oltre i sanitari del 118 anche vigili del fuoco e carabinieri.

Foto archivio

Correlati