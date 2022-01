ULTIM’ORA / Sora, giovane investito da un’auto

Grave incidente poco fa in via Marsicana. Un giovane mentre attraversava la strada, sembra sulle strisce pedonali, è stato investito da un’auto. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Non si conoscono le condizioni del giovane. Come ben si sa la segnaletica stradale sia orizzontale che verticale a Sora lascia a desiderare e in molte zone della città persino attraversare sulle strisce pedonali può diventare pericoloso.

Foto archivio