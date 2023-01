ULTIM’ORA / Sora, giovane accusa malore improvviso e muore

E’ successo poco fa a Sora in via Villa Carrara, una giovane mentre era in auto insieme a due amiche, improvvisamente ha accusato un malore.Nelle vicinanze dell’accaduto si trovava un’ambulanza privata che è intervenuta tempestivamente cercando di rianimare la ragazza che era in arresto cardiaco, nell’attesa dei sanitari del 118 che giunti sul posto hanno fatto del tutto per strapparla alla morte, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare, la giovane è deceduta.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Foto archivio

