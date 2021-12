Ennesimo furto nella citta’ volsca questa sera . I ladri hanno preso di mira una palazzina situata in via Villa Carrara a Sora. Non si placa l’escalation di furti che in questo periodo si sta verificando in citta’. Innumerevoli sono le segnalazioni dei cittadini alle forze dell’ordine per furti o tentati furti in appartamenti o in case situate in periferia.

