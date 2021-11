ULTIM’ORA / Sora, furti in abitazioni: fermate quattro persone

Ancora una domenica in balia dei ladri. Questa volta presa di mira via Vicenne e zone circostanti. Dalle prime informazioni sembra che tre persone di nazionalita rumena e altrettanto tre ragazze sempre di nazionalità dell’europa dell’est, si aggiravano con fare sospetto in prossimità di abitazioni. Una ragazza sembra che abbia cercato di entrare in un’abitazione, ma scoperta si è data alla fuga, mentre un altro è stato sorpreso all’interno di una proprietà privata. Sul posto si sono recati prontamente i militi della locale

compagnia, avvisati dai residenti della zona che hanno fermato sìa i tre e le loro complici. Sempre dalle primissime informazioni sembra che un furgone bianco sia riuscito a fuggire e che ci siano stati dei fermi e quattro persone sono state portate in caserma.

Foto archivio