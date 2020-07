ULTIM’ORA / Sora (FR) – Violento scontro tra auto e scooter: grave ferito, elitrasportato

Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina intorno alle 8 in via Carnello nel territorio di Sora. Due i mezzi coinvolti, uno scooter e un’auto, l’uomo P.R. classe ’74, infermiere di Arpino, figlio di una nota e stimata famiglia di ex commercianti,alla guida delle due ruote, si è scontrato con un’auto ed è rimasto gravemente ferito. Sul posto è intervenuta una eliambulanza dove ha trasportati in codice rosso il ferito in un nosocomio pontino. Sul posto anche le forze dell’ordine .

Foto web

