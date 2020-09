ULTIM’ORA / Sora (FR) – Uomo in evidente stato di malessere fermato dalle forze dell’ordine: soccorsi sul posto (FOTO)

Sta succedendo in questo momento in via Marsicana, che un uomo di circa 40 anni è stato fermato dalle forze dell’ordine perchè aveva atteggiamenti e comportamenti strani, hanno avvisato i sanitari del 118, la polizia locale e l’Asl in quanto la persona in questione, ha evidenti problemi di salute.Mentre scriviamo stanno ancora di convincere l’uomo a salire sull’ambulanza per gli accertamenti del caso.

Red.

Seguiteci per gli aggiornamenti

Correlati