Nella tarda serata di ieri in via Marsicana, dei malviventi hanno cercato di entrare in un’abitazione dove c’erano i proprietari all’interno, fortunatamente si sono accorti che c’era qualcuno all’esterno che avrebbe tentato di entrare da una finestra. Per fortuna il tentativo di furto è andato a vuoto. I residenti della zona non è la prima volta che vengono visitati dai malviventi, nello scorso inverno più volte la zona era stata presa di mira o e ora torna la paura tra i residenti.

