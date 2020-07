ULTIM’ORA / Sora (FR) – Tenta il suicidio al Centro Serapide: salvato in extremis

Il Centro Serapide torna ad essere teatro di eventi nefasti. Poco fa infatti, un ragazzo di cui non si conoscono al momento le generalità, ha scavalcato la recinzione e una volta all’ interno della struttura, ha tentato il suicidio legandosi una corda al collo, come insano tentativo per farla finita. Fortunatamente qualcuno lo ha notato entrare e, insospettito, ha potuto prestargli soccorso salvandogli la vita. Il ragazzo, dopo aver ricevuto i primi soccorsi, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Foto web

