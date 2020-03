ULTIM’ORA / Sora (FR) – SS. Trinità: 13 sanitari in quarantena domiciliare in via precauzionale

Giungono indiscrezioni dall’ ospedale SS. Trinità di Sora, dove voci sempre più insistenti danno quasi per certa la sospensione dal servizio in via precauzionale di tredici sanitari che erano in servizio sabato, quando presso il locale pronto soccorso è stato ricoverato il ragazzo poi trasferito successivamente in un nosocomio romano dove avrebbe contratto il Coronavirus .Dobbiamo specificare che il provvedimento, rientra nel protocollo di prevenzione al virus stilato dal governo, quindi nessun allarmismo, ma solo uno scrupolo in piu da parte dell’ Asl, che con ogni mezzo sta facendo fronte all’ emergenza. Sembra che i sanitari in quarantena sono asintomatici e quindi nelle prossime ore, visto il momento delicato, potrebbero tornare in servizio lavorando con la mascherina.

