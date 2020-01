ULTIM’ORA / Sora (FR) – Sospetto coronavirus per un bambino, traferito allo Spallanzani di Roma

Una corsa verso l’ospedale Spallanzani di Roma, per un bimbo italiano che presentava i classici sintomi dell’influenza con febbre alta. Il bambino e’ stato accompagnato dai genitori presso il nosocomio sorano come detto con febbre alta. Il bambino era tornato da un viaggio in Nuova Zelanda dove aveva avuto contatti con una comitiva di turisti cinese da qui la decisione dei sanitari del SS. Trinita di trasferirlo allo Spallanzani di Roma. In questi casi ogni precauzione e’ necessaria, comunque si aspettano i risultati del test del coronavirus.

notizia in aggiornamento