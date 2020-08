ULTIM’ORA / Sora (FR) – Si ribalta con l’auto: ferita una donna

Nei pressi del centro commerciale La Selva,all’altezza dell’area rifornimento carburante,una donna alla guia di un SUV, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi. Sul posto sanitari del 118, forze dell’ordine e vigili del fuoco. Sembra che la donna non abbia riportato serie ferite.

Foto archivio

