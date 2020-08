ULTIM’ORA / Sora (FR) – Si allontana dal pronto soccorso, apprensione per uno straniero

Momenti di forte apprensione ieri sera al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Sora. Secondo la prima ricostruzione dei fatti un uomo di origini extracomunitarie residente a Isola del Liri aveva raggiunto il nosocomio di località San Marciano lamentando, affanno, problemi respiratori e febbre alta. Il personale del pronto soccorso ha attivato il protocollo anti Covid ma al momento del tampone lo straniero, forse impressionato dalla tuta protettiva dell’infermiera, improvvisamente è scappato via facendo perdere le sue tracce. Dall’ospedale hanno allertato le forze dell’ordine che poco dopo sono riuscite a rintracciare l’uomo convincendolo a tornare al pronto soccorso. Qui gli esami avrebbero tuttavia evidenziato che l’extracomunitario era stato colto da attacco cardiaco. In ogni caso è stato sottoposto a tampone il cui esito è tuttora sconosciuto. L’uomo è ricoverato in zona rossa in serie condizioni.

