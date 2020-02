Un rocambolesco incidente è avvenuto questa mattina poco prima dell’alba. Un giovane alla guida di un’auto che proveniva da via Napoli, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, ha perso il controllo andando ad impattare violentemente contro la fontana di piazza Giuseppe Garibaldi ( sul ponte di via Napoli) per poi ribaltarsi. Fortunatamente il giovane alla guida è uscito illeso e viaggiava solo.Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi del caso.

