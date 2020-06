È in corso in questi momenti, una vasta operazione di controllo del territorio, messa in atto dagli agenti della Polizia di Stato. Gli agenti impegnati, sono addetti al controllo e alla prevenzione del crimine. Diverse le zone interessate, tra cui spiccano Piazza Mayer Ross, Piazza S. Restituta, e le principali strade di accesso alla città. Imponente e scrupoloso come sempre il lavoro delle forze dell’ordine, sempre a servizio e a tutela della cittadinanza.

Correlati