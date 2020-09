Una mandria composta da circa venti cinghiali, si è riversata nel giardino di un abitazione in Via Cocorbito, nella notte tra mercoledì e giovedì, distruggendo i campi coltivati annessi all’ abitazione. Continuano dunque le scorribande degli animali selvatici che non pochi problemi stanno creando ai residenti delle zone periferiche. Sempre più frequenti infatti questi episodi, tanto che si stanno organizzando battute di allontanamento dai centri abitati.

