ULTIM’ORA / Sora (FR) – Lite in zona Santa Maria: intervengono 118 e Polizia di Stato

Grave episodio poco fa in zona S. Maria a Sora, dove due persone se le sono date di santa ragione, rendendo necessario l’ intervento dei sanitari del 118.I due, a quanto pare in preda all’ alcool, hanno iniziato dapprima a insultarsi e poi a picchiarsi violentemente. Dalle prime informazioni in nostro possesso, sembrerebbe che uno dei due sia stato colpito alla testa con una bottiglia. Sul posto 118 e Polizia di Stato.

Seguiranno aggiornamenti.

