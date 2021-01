Incidente stradale in via Carpine a Sora. Due autovetture, una Mitsubishi ed una Ford Focus, sono entrate in collisione e la dinamica e’ al vaglio della Polizia Stradale. Con ogni probabilita’ la causa potrebbe essere il manto stradale reso viscido dalla pioggia. Sul posto i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco oltre alle forze dell’ordine. Al momento non si hanno notizie delle persone rimaste coinvolte nell’incidente.

