Un guasto al passaggio a livello di San Vincenzo Ferreri sta creando tantissimi disagi agli automobilisti, in quanto sono chiusi anche i passaggi a livello sul territorio di Sora. Al momento che scriviamo, è già da diverso tempo che le sbarre sono abbassate e chi deve attraversare come tanti automobilisti rimasti bloccati sono esasperati. Alcuni cittadini si sono rivolti anche agli uffici della Polizia Locale che hanno risposto di non sapere quando il disservizio verrà risolto.

