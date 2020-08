ULTIM’ORA / Sora (FR) – Donna si sente male sul balcone di casa: sul posto vigili del fuoco, ambulanza e automedica

È successo poco fa, una donna mentre era sul balcone della sua abitazione improvvisamente ha avuto un malore ed è caduta perdendo i sensi. La donna che vive da sola al secondo piano di un’abitazione di via Zincone, è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco che sono dovuti intervenire con una scala per soccorrere la donna. Sono ancora in corso i soccorsi, sul posto anche un’automedica.

