ULTIM’ORA / Sora (FR) – Covid-19 al SS. Trinità, contagiati 5 infermieri e un medico del reparto Cardiologia

Al reparto Cardiologia del SS. Trinità di Sora, si registrano 5 infermieri, un medico, tre pazienti e due familiari contagiati dal coronavirus.Da qualche giorno il reparto è chiuso per le sanificazioni, i malati in parte dimessi e trasferiti,per il momento non ci sono malati al reparto. Dai primi accertamenti sembra che il Covid-19 sia entrato da fuori, probabilmente da un paziente che da un primo tampone sarebbe risultato negativo ed invece era positivo. Notizie tranquillizzanti per quanto riguarda lo stato di salute dei sanitari che non presentano sintomi ma che sono in isolamento, solo un familiare dei sanitari risulta ricoverato presso lo Spaziani del capoluogo. La situazione è sotto controllo per quanto rigurada l’intero nosocomio sorano.

foto archivio