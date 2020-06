ULTIM’ORA / Sora (FR) – Coronavirus, un nuovo caso positivo

Purtroppo un nuovo caso positivo a Sora di coronavirus, ad annunciarlo il Sindaco De Donatis su Facebook. Il nuovo caso positivo nella citta’ volsca e’di una donna di 65 anni con sintomi ma non seri,si trova attualmente nella propria abitazione sotto controllo da parte dei sanitari della ASL competente. Il primo cittadino di Sora, invita tutti i sorani al rispetto delle regole anticovid, non possiamo tornare indietro dice ancora De Donatis ma come vedete il virus e’ ancora presente, mi rivolgo in maggior modo ai giovani. foto archivio

