Record di contagi nella citta’ volsca, 40 nuovi casi positi al coronavirus. Il sindaco ha comunicato ai cittadini che il totale totale dei contagiati e’ di 245 contagi. Sempre dalla diretta Facebook il sindaco De Donatis ha espresso la propria preoccupazione per questa impennata di contagi ed è in continuo contatto con l’Asl per capire questa evoluzione di contagiati che non rientrano nei cluster familiari.

Correlati