Ulteriori 16 nuovi casi positivi al coronavirus nella citta’ volsca, ha dichiaralo il sindaco Roberto De Donatis nella consueta diretta Facebook. Tutte le persone positive sono in isolamento nelle proprie abitazioni, si tratta di 11 donne la piu’ giovane di 16 anni e 5 uomini. Il sindaco come sempre raccomanda la massima attenzione nel rispettare le direttive governative e comunali per contrastare la diffusione del covid.

red