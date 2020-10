ULTIM’ORA / Sora (FR) – Coronavirus, altri 36 nuovi casi. Dall’inizio pandemia sono 362 casi positivi

Dall’odierna diretta su Facebook il sindaco della citta’ volsca Roberto De Donatis,ha comunicato ulteriori 36 nuovi casi positivi al coronavirus, che complessivamente portano dall’inizio della pandemia a 362 casi. I numeri non fanno sconti e sono importanti per cercare di arginare questa maledetta pandemia, nella prima fase i casi positivi al covid sono stati 47 con due decessi nella seconda fase della pandemia sono stati 315 con un decesso. Aggiunge ancora il sindaco De Donatis,che questa mattina ci sono stati anche problemi al nosocomio sorano per quanto riguarda i tamponi, tanti cittadini sono stati mandati via per fine turno al drive in tanta rabbia da parte di chi poer ore ha fatto la fila e poi non ha potuto effettuare il tampone, perche il personale sanitario avevav finito il turno del proprio servizio. Il sindaco raccomanda la massima attenzione e di rispettare le direttive governative e comunali per quanto riguarda la diffusione del virus, numeri importanti che fanno riflettere.

Correlati