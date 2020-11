ULTIM’ORA / Sora (FR) – Coronavirus: 30 nuovi casi positivi e un decesso

Nella diretta odierna su Facebook il sindaco di Sora Roberto De Donatis comunica ai cittadini che ci sono 30 nuovi casi positivi e un decesso per un totale di 297 positivi. Il sindaco De Donatis esprime la propria preoccupazione sulla tenuta del sistema sanitario ciociaro, visto che diversi pazienti ricoverati allo Spaziani vengono trasferiti in altri ospedali della regione.Per quanto riguarda le scuole, il sindaco dichiara che è inutile chiuderle se non c’è un lockdown di tutte le altre attività. Le scuole stanno facendo un buon lavoro aggiunge ancora il sindaco ed esprime la propria riconoscenza ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e a tutto il personale.

Correlati