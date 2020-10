ULTIM’ORA / Sora (FR) – Coronavirus, 24 nuovi casi positivi

Riportiamo la nota pubblicata sulla pagina Facebook del sindaco di Sora Roberto De Donatis.

“Appena ricevuto il dato di Sora sui nuovi casi di positività al COVID, dei 268 nuovi casi della provincia di Frosinone 24 sono nostri concittadini, pertanto a Sora abbiamo 233 attualmente positivi, una volta detratti i 121 guariti della seconda ondata della pandemia. Numeri questi che continuano a destare preoccupazione e attenzione massima, seppure in calo rispetto a quelli registrati negli ultimi aggiornamenti. Questa sera in considerazione del ritardo del recepimento delle informazioni riguardanti la nostra città ho preferito diramare un semplice post. Continuiamo tutti ad adottare le buone pratiche : DISTANZIAMENTO, MASCHERINE ED IGIENIZZAZIONE FREQUENTE DELLE MANI IN PRIMIS e tutto progressivamente migliorerà per tutti noi e coloro ai quali vogliamo bene. Buona serata”

Correlati