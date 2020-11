ULTIM’ORA / Sora (FR) – Coronavirus, 23 nuovi casi positivi

Riportiamo la nota pubblicata sulla pagina Facebook del sindaco di Sora Roberto De Donatis.

“I nuovi casi di positività al COVID, dei 399 nuovi casi della provincia di Frosinone 23 sono nostri concittadini, ai quali si aggiungono i 3 di ieri sabato 31 ottobre, pertanto a Sora abbiamo 241 attualmente positivi, una volta detratti i 142 guariti della seconda ondata della pandemia. Numeri questi che continuano a destare la massima attenzione, continuando a registrare un progressivo calo del numero di nuovi contagiati rispetto alle terribili giornate trascorse, con una importante crescita del numero delle guarigioni. Questa sera in considerazione dell’attesa di ulteriori provvedimenti del Governo ho preferito diramare questo post. E’ fondamentale per ognuno di noi continuare ad adottare le buone pratiche : DISTANZIAMENTO, MASCHERINE ED IGIENIZZAZIONE FREQUENTE DELLE MANI IN PRIMIS affinchè tutto possa migliorare con il contributo di tutti. Buona serata”

