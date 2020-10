La preside del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci di Sora” con un avviso urgentissimo, ha reso noto che nell’istituto è stato individuato un caso di positività al covid e pertanto a partire da domani e per tre giorni, verrà effettuata la didattica a distanza di tutti gli alunni di tutte le sedi. In questi giorni verrà effettuata la sanificazione alle sedi scolastiche per rispettare i protocolli previsti per legge.

