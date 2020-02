Un violento impatto tra un auto ed uno scooter guidato da uno studente, si è verificato oggi, intorno alle 14:00 in Via Madonna della Quercia a Sora. Ad avere la peggio il giovane centauro urgentemente ricoverato presso il nosocomio sorano per gli accertamenti del caso. Sul luogo immediatamente si è recata una volante della locale stazione dei carabinieri, per ricostruire le dinamiche dell’incidente.

Seguiteci per gli aggiornamenti