ULTIM’ORA / Sora (FR) – Blitz antidroga: 4 arresti

È in corso dalle prime ore della mattinata una operazione antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Sora (FR) che stanno dando esecuzione ad un ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Cassino su richiesta della locale Procura a carico di 4 (quattro) soggetti di origine albanese in quanto ritenuti responsabili dei reati di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di diverso genere”.Il gruppo criminale aveva organizzato l’attività suddivisa per settore di stupefacente e per area di vendita al dettaglio nei comuni della Valle di Comino, nonché del Liri.

Su altri tre soggetti il GIP si è dichiarato incompetente trasmettendo gli atti al Tribunale di Frosinone.

