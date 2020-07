ULTIM’ORA / Sora (FR) – Blitz all’alba, sgominata la gang dei furti in abitazione: 4 in manette

24 LUGLIO 2020 ALLE PRIME LUCI DELL’ALBA I CARABINIERI DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI SORA (FR), COADIUVATI DA MILITARI DELLA COMPAGNIA DI CASSINO (FR), STANNO ESEGUENDO QUATTRO ORDINANZE DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE, SU DELEGA DELLA PROCURA DI CASSINO, A CARICO DI UNA BANDA DI SOGGETTI ORIGINARI DI SANT’ELIA FIUMERAPIDO (FR) INDAGATI PER AVER COMMESSO NEGLI ULTIMI DUE ANNI UN NUMERO INDETERMINATO DI FURTI IN ABITAZIONE ED ATTIVITÀ COMMERCIALI IN TUTTA LA VALLE DI COMINO.L’ATTIVITA’ D’INDAGINE, INIZIATA A FINE 2019, E’ STATA EFFETTUATA DAL NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE DELLA COMPAGNIA, CON L’AUSILIO DEI MILITARI DELLE STAZIONI DI ALVITO (FR) E SAN DONATO VAL DI COMINO (FR).

