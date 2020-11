Attimi di panico in zona S. Rocco, dove un utilitaria ha improvvisamente preso fuoco, alzando una coltre di fumo nero, che si sta propagando in tutto il quartiere. Sul posto subito intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco e viarie pattuglie di polizia, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. Nessun ferito fortunatamente.

Correlati