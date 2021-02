ULTIM’ORA / Sora (FR) – Allerta neve, domani scuole chiuse

Visto l’allerta “Arancione” della Protezione Civile Regionale emessa in data odierna per neve, a partire dalla serata di oggi e per le successive 24-36 ore, che prevedono abbondanti nevicate con conseguenze negative per la circolazione stradale ed altri disagi connessi alla mobilità in relazione ai fenomeni correlati, in via cautelare e di allertamento, il sindaco Roberto De Donatis, dispone la chiusura di tutte le scuole ed istituti d’istruzione di ogni ordine e grado e di tutti gli asili nido, con conseguente sospensione delle attività didattico/amministrative, ad esclusione della DAD, nella giornata di domani,sabato 13 febbraio.

Correlati